لبنان

إلقاء زجاجة مولوتوف على بنك الموارد في طرابلس البولفار

Lebanon 24
09-07-2021 | 18:52
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اقدم مجهولون على متن دراجة نارية برمي زجاجة مولوتوف بإتجاه بنك الموارد طريق بولفار طرابلس بالقرب من السرايا مما ادى الى احتراق الصراف الآلي التابع للمصرف.
و قد افادت المصادر عن قيام الجيش بتوقيف احد الفاعلين ويدعى "ش.م".
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