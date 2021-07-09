إلقاء زجاجة مولوتوف على بنك الموارد في طرابلس البولفار

اقدم مجهولون على متن دراجة نارية برمي زجاجة مولوتوف بإتجاه بنك الموارد طريق بولفار طرابلس بالقرب من السرايا مما ادى الى احتراق الصراف الآلي التابع للمصرف.

و قد افادت المصادر عن قيام الجيش بتوقيف احد الفاعلين ويدعى "ش.م".