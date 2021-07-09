تهديد عامل دليفري بقوة السلاح وسلبه درّاجته في طرابلس

اقدم مجهولون يستقلون سيارة من نوع مرسيدس لف بيضاء اللون على شهر سلاح حربي بوجه عامل دليفري لمطعم "ماكدونالدز " في محلة دوار السلام - طرابلس وتهديده بالسلاح.

وما لبثوا أن سلبوه سلب دراجته النارية ولاذوا بالفرار بعدها الى جهه مجهوله.