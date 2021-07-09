لبنان

العثور على جثّة شاب عند نهر العريضة

Lebanon 24
09-07-2021 | 19:05
A-
A+
Doc-P-841332-637614797004286555.jpeg
Doc-P-841332-637614797004286555.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
عثر على جثة شاب (مجهول الهوية) في نهر العريضة .
وقد حضرت القوى الامنية الى المكان فتحت تحقيقا بالحادثة.
مواضيع ذات صلة
العثور على جثة مواطن داخل منزله في سوق الخان بحاصبيا
lebanon 24
10/07/2021 09:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24
الوكالة الوطنية: العثور على جثة مواطن داخل منزله في سوق الخان في حاصبيا
lebanon 24
10/07/2021 09:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24
حادث مروع.. ارتطم رأسها بزورق وبدت كجثة على سطح الماء
lebanon 24
10/07/2021 09:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد فقدانه.. انتشال جثة ابن الـ25 عاماً من البحر في الغازية (صورة)
lebanon 24
10/07/2021 09:12:29 Lebanon 24 Lebanon 24

جثة

العريضة

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:00 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:21 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:30 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
01:30 | 2021-07-10
02:00 | 2021-07-10
01:51 | 2021-07-10
01:45 | 2021-07-10
01:15 | 2021-07-10
01:03 | 2021-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website