لبنان

إعادة هيكلة

Lebanon 24
09-07-2021 | 21:16
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يستعد تيار سياسي لإعادة هيكلة وسائله الإعلامية بنمط جديد وبالإمكانات المتاحة، استعداداً للاستحقاقات المقبلة.
 
(النهار)
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