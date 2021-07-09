تشهد مناطق جبلية تسابقاً على عملية الفتك بالغابات والأحراج للحصول على الحطب كوقود للشتاء نظراً إلى ارتفاع أسعار مادة المازوت وانقطاعها، والأمر عينه بالنسبة إلى أسعار الحطب.

(النهار)