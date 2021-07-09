جلستان للاستماع في تموز

جلستان حددهما المحقق القاضي طارق بيطار في 12 و13 تموز المقبل لاستجواب القادة الأمنيين ستكونان معرضتين للتأجيل إذا تعذر حضور وكلاء الذين لا يحتاج التحقيق معهم لأي رفع للحصانة في حال استمرار إضراب المحامين.

(نداء الوطن)