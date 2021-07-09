لبنان

جلستان للاستماع في تموز

Lebanon 24
09-07-2021 | 21:21
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جلستان حددهما المحقق القاضي طارق بيطار في 12 و13 تموز المقبل لاستجواب القادة الأمنيين ستكونان معرضتين للتأجيل إذا تعذر حضور وكلاء الذين لا يحتاج التحقيق معهم لأي رفع للحصانة في حال استمرار إضراب المحامين.
 
(نداء الوطن)
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