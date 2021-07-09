قالت مصادر أن انتهاء إضراب نقابة المحامين رهن بحصول لقاء مصالحة بين نقيب المحامين ملحم خلف ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود بعد وقفة التضامن مع النقابة الإثنين المقبل.

(نداء الوطن)