لبنان

روسيا تتمنى على الحريري عدم الاعتذار عن تشكيل الحكومة

Lebanon 24
09-07-2021 | 23:08
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كتبت" الشرق الاوسط": تمنى نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف على الرئيس المكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري عدم الاعتذار عن مهمته، مجدداً دعم موسكو له، بحسب ما قالت مصادر قريبة من "تيار المستقبل" لـ"الشرق الأوسط".
وأعلنت وزارة الخارجية الروسية أمس، أنه بناء على اتفاق مسبق، جرى اتصال هاتفي بين الممثل الخاص للرئيس بوتين نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف والرئيس سعد الحريري.
وعرض الحريري أثناء المكالمة وجهة نظره وتقييمه ورأيه في ما يتعلق بتطور الأحداث الاجتماعية والسياسية والاقتصادية في لبنان، والذاهبة في اتجاه مزيد من التعقيد والصعوبات.
في المقابل، أكد الجانب الروسي على ضرورة دعم كل الجهود في سبيل الإسراع بتشكيل لبنان حكومة مهمة قادرة، من التكنوقراط، برئاسة الحريري. كما شدد على ضرورة الوصول إلى توافق وطني بين كل القوى السياسية والطائفية الأساسية الفاعلة، على مبادئ الوحدة الوطنية ووحدة الأراضي اللبنانية والاستقلال والسيادة.
وضمن هذا الاتجاه، تم التأكيد على توجهات موسكو في متابعة الاتصالات المكثفة مع ممثلي القوى الاجتماعية السياسية الفاعلة في لبنان، بالاعتماد على الرصيد القوي لعلاقات الصداقة التاريخية الروسية اللبنانية، المبنية على المصالح المشتركة بين البلدين
المصدر: الشرق الأوسط
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