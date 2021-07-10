لبنان لم يدخل بالموجة الثانية من كورونا

يعود القلق الصحي إلى الواجهة من جديد مع ارتفاع أعداد إصابات كورونا على وقع المتحوّر "دلتا"، ما يثير مخاوف اللبنانيين عمّا إذا كنا فعلاً أمام موجة جديدة من الوباء.

طبيب الامراض الجرثومية، الدكتور بيار أبي حنا، أشار في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى، "أننا لم ندخل بالموجة الثانية من كورونا لغاية الآن، لكن الوضع يدعو للحذر وما زالت الفحوصات الإيجابية ترتفع بشكلٍ بسيط".

وأضاف، "أمّا بالنسبة إلى المتحوّر "دلتا" فهو ينتشر، ولكن الارقام مقبولة لغاية الآن، وعلى الجميع أن يأخذ الاحتياطات اللازمة بغضّ النظر إن كان قد تلقى اللقاح أم لا، فالذي تلقى اللقاح لديه حماية من "دلتا"، ولكن ليست 100% وإن أصيب تأتي عليه بأعراضٍ خفيفة، مع العلم أنّ هذا الأمر لا ينطبق على كافة الناس، فهناك أيضاً نسبة قليلة قد تعاني من دلتا".

وأكّد أبي حنا، "أنّ الخوف والقلق يتراجعان كلما ارتفعت نسبة الملقحين"، مشدداً على الناس أن تلتزم الإجراءات الوقائية، وارتداء الكمامة وأخذ اللقاح.

وتابع "دلتا تنتقل أكثر من غيرها، واليوم تحل مكان كورونا الموجود، لذلك علينا الحذر كي لا يدخل البلد في موجة جديدة".