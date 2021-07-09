"فشل رسمي كامل" يستظل عتمة التيار؟!

كتب جورج شاهين في" الجمهورية": بالعودة الى ما يمكن ان ينتهي اليه الحراك الذي يقوده التفاهم الجديد الاميركي ـ الفرنسي والسعودي، بدفع مباشر وتمنٍ ورجاء من بابا الفاتيكان، فإنّ الجمود على الساحة الداخلية بات ظاهرة مقلقة، وهو ما بدا جلياً في فرملة التحرّكات التي كانت تتحدث عن صيغ وتفاهمات حكومية وسياسية جديدة، قبل ان تطغى الهموم الناجمة عن طلب المحقق العدلي رفع الحصانات النيابية والنقابية والإدارية عن المطلوب الاستماع الى افادتهم والتحقيق معهم في جريمة تفجير المرفأ.

وأمام هذه الصورة الفسيفسائية، يبدو الصمت والعجز الرسمي تجاه ما يجري مثيراً للذعر والخوف، حيث انّ معظم المسؤولين منشغلون في أمور كثيرة، لا تقارب ما يعانيه المواطنون من ذلّ وخوف على لقمة العيش الكريم والمستقبل القاتم، في ظلّ الفشل المتمادي في معالجة معاناة الناس، فيما يتباهون امام محازبيهم ومعهم أزلامهم، بما أنجزوه لمصلحة الحزب او الطائفة او المذهب، من دون احتساب مصير الوطن الذي يجمعهم ويوفّر لهم المظلة الآمنة المهدّدة بالزوال. والأخطر انّهم ضربوا بعرض الحائط ما يحتاجه اللبنانيون من مختلف المذاهب والمناطق، من ابسط حقوقهم والعناية التي يستحقونها، قبل ان يأتي الانفجار الكبير.

وإن استخف البعض، الذي ما زال في مواقع السلطة، باحتمال وقوع الانفجار الكبير، فهو يراهن على انّ المؤسسات العسكرية والأمنية ما زالت تنتظم تحت سقف النظام والسلطة الشرعية، من دون احتساب اي تطور خارجي يمكن ان يقلب الأمور رأساً على عقب، وعلى ما هو ثابت، انّهم لم يلاحظوا الترتيبات الدولية التي بدأت تتحدث تارة عن تعزيز القوات الدولية (اليونيفيل) وتوسيع دورها ومهماتها في اتجاه الحدود والداخل لأهداف انسانية. ولم يلاحظوا انّ السفيرتين الأميركية والفرنسية تبحثان - وفق ما أُعلن حتى الآن - في الرياض، عن سبل مساعدة اللبنانيين لتأمين أبسط الخدمات العامة التي يستحقها الانسان، وما يحتاجه الجيش والمؤسسات الامنية الاخرى، لضمان استقرار البلد في حدّه الأدنى، بعدما نادى الرئيس الفرنسي العالم أجمع بضرورة التدخّل لضمان هذه الحقوق.

ويستنتج المراقبون مما تقدّم، انّ في البلد سلطة فاشلة تقاعست عن القيام بواجباتها، وما زالت تستظل جوع اللبنانيين وضعفهم، وتسرق من اموال المودعين جنى العمر، من دون ان يرف لها جفن او يتجرأ احدهم على اعلان تحمّله المسؤولية عن اي حدث قاد لبنان الى الحال المزرية التي يعيشها مواطنوه.