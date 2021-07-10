ماذا في نتائج زيارة السعودية: عليكم بمراقبة تحرك السفيرتين

قال مرجع مطلع "ان المؤشرات الاولى لنتائج زيارة السفيرتين الاميركية دوروثي شيا والفرنسية آن غريّو الى المملكة العربية السعودية يمكن استنتاجها من حركة السفيرتين اللتين عادتا الى بيروت، بالتوازي مع التحرك المرتقب للسفير السعودي وليد البخاري، حيث من المتوقع ان يكون اللقاء الاول الذي ستعقده كلّ من السفيرتين مؤشرا اساسيا الى ترجمة الاجواء الديبلوماسية المتداولة في الساعات الماضية عن تحريك مسار المفاوضات الحكومية داخليا وخارجيا".

ولاحظ المصدر" ان الكلام الذي تم ضخه في الاعلام عن اعتذار مرتقب للرئيس المكلف سعد الحريري نهاية هذا الاسبوع قد سحب من التداول بشكل لافت، في مقابل تعميم اجواء ترقب وانتظار، وهذا بحد ذاته مؤشر ان الاتصالات مستمرة خارجيا وداخليا للوصول الى حل، انطلاقا من قناعة لدى غالبية المطلعين على الوضع ان اعتذار الحريري سيفتح مساراً معقداً من استشارات التكليف والتشكيل".