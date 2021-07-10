لبنان

ماذا في نتائج زيارة السعودية: عليكم بمراقبة تحرك السفيرتين

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
10-07-2021 | 01:30
A-
A+
Doc-P-841381-637615030688745999.jpg
Doc-P-841381-637615030688745999.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

قال مرجع مطلع "ان المؤشرات الاولى لنتائج زيارة السفيرتين الاميركية دوروثي شيا  والفرنسية آن غريّو  الى المملكة العربية السعودية يمكن استنتاجها من حركة السفيرتين اللتين عادتا الى بيروت، بالتوازي مع التحرك المرتقب للسفير السعودي وليد البخاري، حيث من المتوقع ان يكون اللقاء الاول الذي ستعقده كلّ من السفيرتين مؤشرا اساسيا الى ترجمة الاجواء الديبلوماسية المتداولة في الساعات الماضية  عن تحريك مسار المفاوضات الحكومية داخليا وخارجيا".

ولاحظ  المصدر" ان  الكلام الذي تم ضخه في الاعلام عن اعتذار مرتقب للرئيس المكلف سعد الحريري نهاية هذا الاسبوع قد سحب من التداول  بشكل لافت، في مقابل تعميم اجواء ترقب وانتظار، وهذا بحد ذاته مؤشر ان الاتصالات مستمرة خارجيا وداخليا للوصول الى حل، انطلاقا من قناعة لدى غالبية المطلعين على الوضع ان اعتذار  الحريري سيفتح مساراً معقداً من استشارات التكليف والتشكيل".

وكان صدر بيان اميركي- فرنسي مشترك حول زيارة سفيرتي البلدين للمملكة العربية السعودية ، أشار الى انه “خلال زيارة العمل هذه، أكدت السفيرتان غريو وشيا الحاجة الماسة إلى حكومة تتمتع بصلاحيات كاملة تكون ملتزمة وقادرة على تنفيذ الإصلاحات. وقد اشارتا إلى أن الحكومتين الفرنسية والأميركية، وكذلك شركاء آخرين يعتمدون التوجه نفسه، يقومون بمواصلة تقديم المساعدة الطارئة إلى الشعب اللبناني بما في ذلك الدعم الصحي والتعليمي والغذائي. كما شددت السفيرتان غريو وشيا على أن إجراءات ملموسة يتخذها قادة لبنان لمعالجة عقود من سوء الإدارة والفساد ستكون حاسمة لإطلاق دعم إضافي من فرنسا والولايات المتحدة والشركاء الإقليميين والدوليين “.

المصدر: لبنان 24

لبنان

خاص

رادار لبنان24

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

خاص "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:23 | 2021-07-10
05:02 | 2021-07-10
05:00 | 2021-07-10
04:52 | 2021-07-10
04:50 | 2021-07-10
04:33 | 2021-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website