لبنان

بقوّة السلاح.. سلبوه 15 مليون ليرة!

Lebanon 24
10-07-2021 | 01:51
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أقدم مجهولون وبقوة السلاح على سلب المدعو "إ. ط." (من الجنسية السورية) على طريق عام منجز - العبودية في عكّار، وقدرت قيمة المسروقات بـ 15 مليون ليرة، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24".

وبوشرت التحقيقات لمعرفة الفاعلين.
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