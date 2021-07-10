بقوّة السلاح.. سلبوه 15 مليون ليرة!

أقدم مجهولون وبقوة السلاح على سلب المدعو "إ. ط." (من الجنسية السورية) على طريق عام منجز - العبودية في عكّار، وقدرت قيمة المسروقات بـ 15 مليون ليرة، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24".



وبوشرت التحقيقات لمعرفة الفاعلين.