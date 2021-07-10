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لبنان
بقوّة السلاح.. سلبوه 15 مليون ليرة!
Lebanon 24
10-07-2021
|
01:51
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أقدم مجهولون وبقوة السلاح على سلب المدعو "إ. ط." (من الجنسية السورية) على طريق عام منجز - العبودية في عكّار، وقدرت قيمة المسروقات بـ 15 مليون ليرة، بحسب ما ذكرت مندوبة "لبنان 24".
وبوشرت التحقيقات لمعرفة الفاعلين.
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