مصلحة الليطاني تتوقع عودة التيار إلى شبكة التوتر العالي

توقعت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيان اليوم، "عودة التيار إلى شبكة التوتر العالي، وبالتالي إعادة التغذية وفق البرنامج المعتاد للقرى المستفيدة من معامل الليطاني فور استقرار الشبكة، وذلك بعد طلب مصلحة التنسيق في كهرباء لبنان إجراء مناورات لإعادة تشغيل معمل دير عمار، وبعد ربط مجموعة من المعامل على الشبكة".