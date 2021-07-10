وسط أزمة الكهرباء.. ما مصير اللقاحات في مستشفى "الحريري"؟

طمأن مدير عام مستشفى "رفيق الحريري الحكومي الجامعي"، الدكتور فراس أبيض، أنّ اللقاحات في المستشفى آمنة، بعدما كان نشر صباحاً تغريدة يشير فيها إلى انقطاع التيار الكهربائي عن المستشفى.

وكتب أبيض عبر حسابه على "تويتر": "اللقاحات آمنة. يتمّ دعم الثلاجات التي يتم تخزينها فيها بواسطة مولدين منفصلين وUPS بطاقة عمل 8 ساعات. تتم مراقبة درجة الحرارة بشكل مستمر داخليًا وخارجيًا. اللقاحات آمنة".

وكان أبيض غرد صابحاً عبر "تويتر"، قائلاً: "كيف تستعد مستشفى لانقطاع التيار الكهربائي لمدة 26 ساعة او اكثر؟ من المسؤول عن أية خسائر في الأرواح ستنتج عن ذلك؟ لا يمكن للسلطات إدعاء الجهل بما يجري، فقد ارسلت رسائل إلى المعنيين، وتم إطلاق صرخة في الاعلام، فما الذي يمكن فعله أكثر؟ أليس من نهاية لهذا الظلام؟

خلص بقا، تعبنا".