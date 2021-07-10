تحركات احتجاجية في عدد من المناطق.. ماذا عن حال الطرقات؟

شهدت بعض المناطق صباح اليوم تحركات وقطعاً للطرقات وذلك احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية.

وقطع محتجّون الطريق في منطقة البداوي شمالاً عند نقطة محطة "الأكومي" لبعض الوقت قبل أن يعمل الجيش على إعادة فتحها.

وشهدت المحلة زحمة سير خانقة فيما جرى العمل على تنظيم حركة السير وفتح الطريق أمام السيارات.

كذلك، أفادت غرفة التحكم المروري عبر "تويتر" عن قطع السير على تقاطع عبد الناصر – كورنيش المزرعة في بيروت.

كما أفيد عن قطع الطريق في محلة ضهر العين – الكورة أمام "الجامعة اللبنانية الدولية" (LIU).