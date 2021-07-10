لبنان

تحركات احتجاجية في عدد من المناطق.. ماذا عن حال الطرقات؟

Lebanon 24
10-07-2021 | 03:33
A-
A+
Doc-P-841411-637615101951520959.jpg
Doc-P-841411-637615101951520959.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شهدت بعض المناطق صباح اليوم تحركات وقطعاً للطرقات وذلك احتجاجاً على تردّي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية. 
وقطع محتجّون الطريق في منطقة البداوي شمالاً عند نقطة محطة "الأكومي" لبعض الوقت قبل أن يعمل الجيش على إعادة فتحها. 
وشهدت المحلة زحمة سير خانقة فيما جرى العمل على تنظيم حركة السير وفتح الطريق أمام السيارات.
كذلك، أفادت غرفة التحكم المروري عبر "تويتر" عن قطع السير على تقاطع عبد الناصر – كورنيش المزرعة في بيروت.
كما أفيد عن قطع الطريق في محلة ضهر العين – الكورة أمام "الجامعة اللبنانية الدولية" (LIU). 
 
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:23 | 2021-07-10
05:02 | 2021-07-10
05:00 | 2021-07-10
04:52 | 2021-07-10
04:50 | 2021-07-10
04:33 | 2021-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website