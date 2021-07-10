جعجع بحث التطورات مع السفير التركي الجديد

استقبل رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، سفير دولة تركيا الجديد علي أولسوي.

وجرى التباحث في آخر التطورات السياسيّة والاقتصادية في البلاد.