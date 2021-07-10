لبنان

جعجع بحث التطورات مع السفير التركي الجديد

Lebanon 24
10-07-2021 | 04:03
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استقبل رئيس حزب "القوّات اللبنانيّة" سمير جعجع، في المقر العام للحزب في معراب، سفير دولة تركيا الجديد علي أولسوي.
 
وجرى التباحث في آخر التطورات السياسيّة والاقتصادية في البلاد.
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