لبنان

استعدوا لارتفاع إضافي بدرجات الحرارة

Lebanon 24
10-07-2021 | 16:23
A-
A+
Doc-P-841423-637615132812817957.jpg
Doc-P-841423-637615132812817957.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني، أن يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع رياح ناشطة أحيانا، ويزداد الشعور بالحر مع نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل.

 

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب على الساحل وحار نسبيا في المناطق الجبلية والداخلية خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و32 درجة.)

 

- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة أحيانا واستقرار بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا.

 

الأحد: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة أحيانا كما يزداد الشعور بالحر مع نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل. الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة. الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى مرتفعة نسبيا في المناطق الجبلية والداخلية.

 

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 36 درجة، في الداخل من 18 الى 35 درجة.

 

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

 

- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

 

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

 

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 28°م.

 

- الضغط الجوي: 1006 HPA أي ما يعادل: 755 ملم زئبق.

 

- ساعة شروق الشمس: 05,35 ساعة غروب الشمس: 19,51

تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
05:23 | 2021-07-10
05:02 | 2021-07-10
05:00 | 2021-07-10
04:52 | 2021-07-10
04:50 | 2021-07-10
04:33 | 2021-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website