استعدوا لارتفاع إضافي بدرجات الحرارة

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في إدارة الطيران المدني، أن يكون الطقس غدا الأحد قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، مع رياح ناشطة أحيانا، ويزداد الشعور بالحر مع نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل.

وجاء في النشرة الآتي:

- الحال العامة: طقس صيفي رطب على الساحل وحار نسبيا في المناطق الجبلية والداخلية خلال الأيام المقبلة.

ملاحظة: (معدل درجات الحرارة على الساحل لشهر تموز هو ما بين 24 و32 درجة.)

- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رياح ناشطة أحيانا واستقرار بدرجات الحرارة مع نسبة رطوبة مرتفعة على الساحل، بينما تنخفض بشكل بسيط في الداخل وعلى المرتفعات كما يتشكل الضباب على المرتفعات المتوسطة أحيانا.

الأحد: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة أحيانا كما يزداد الشعور بالحر مع نسبة الرطوبة المرتفعة على الساحل. الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والداخلية واستقرارها على الساحل كما يتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة. الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة والتي تبقى مرتفعة نسبيا في المناطق الجبلية والداخلية.

درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 23 الى 32 درجة، فوق الجبال من 18 الى 36 درجة، في الداخل من 18 الى 35 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية نهارا، جنوبية ليلا، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل يسوء محليا على المرتفعات المتوسطة بسبب الضباب.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين 60 و85 %.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج. حرارة سطح الماء: 28°م.

- الضغط الجوي: 1006 HPA أي ما يعادل: 755 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,35 ساعة غروب الشمس: 19,51