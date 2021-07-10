دار الفتوى: عيد الأضحى يوم الثلاثاء 20 تموز

أعلنت دار الفتوى في بيان اليوم، أنّ "يوم عرفة التاسع من شهر ذي الحجة 1442هـ يوافق يوم الاثنين التاسع عشر من شهر تموز الجاري 2021م، ويكون يوم عيد الأضحى المبارك الثلاثاء العاشر من شهر ذي الحجة لعام 1442هـ الموافق للعشرين من شهر تموز الجاري 2021".ولفتت إلى أن "دار الفتوى تهنئ حجاج بيت الله الحرام، وتتمنى لهم حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، وتهنىء المسلمين عامة بهذا العيد المبارك، وتسأل الله تعالى أن يعيده عليهم وعلى اللبنانيين جميعا بكل خير وأمن وسلام واستقرار".