درويش: ميقاتي يعتبر أن طرح بديل من الحريري أمر في غير مكانه

شدد عضو كتلة "الوسط المستقل"، النائب علي درويش، على أن "الاستحقاق الحكومي هو استحقاق داخلي"، مؤكدا أنه "على اللبنانيين العمل على الخروج بحكومة في أسرع وقت ممكن رغم المعوقات والتناقضات والتركيبة السياسية القائمة".

وفي حديث لبرنامج "أقلام تحاور" عبر إذاعة "صوت كل لبنان" (93.3)، أكّد درويش أنّ "المهمة الأساسية للرئيس المكلف هي تشكيل حكومة بالاتفاق مع رئيس الجمهورية لاخراج لبنان من المراوحة"، موضحاً ان "الرئيس نجيب ميقاتي يعتبر أن طرح أي بديل من الرئيس سعد الحريري أمر في غير مكانه"، مشيراً الى أن "ما يقال عن اعتذار الحريري من عدمه يبقى تكهنات".

وإذ لفت درويش الى ان "لبنان يعيش مرحلة تقطيع وقت قاتلة والمساعدات الاقتصادية مرحب بها في ظلّ الوضع الحالي"، دعا الدول الراغبة في مساعدة لبنان الى "العمل على مساعدته من دون إدخاله في الصراعات، معتبراً أن الدخول في محاور سينعكس سلباً على لبنان".

درويش أكد "أهمية اجراء الانتخابات النيابية في موعدها".

وفي ملف انفجار المرفأ، شدد درويش على أن "الشهداء الذين سقطوا في الانفجار هم موضوع مقدس"، مؤكداً "ضرورة التوصل الى نتيجة في هذا الموضوع وهذا الامر يقع في يد القضاء".

ونبّه الى انه "في حال عدم الوصول الى نتيجة خلال فترة معينة فستُفتح الأبواب لعوامل أخرى للدخول الى الواقع اللبناني، بينها التدويل او غيره".