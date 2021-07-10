سجلت مجموعة اشكالات متنقلة في طرابلس، فبعد تطويق وحدات الجيش اشكالا بين عدد من الشبان في محلة التبانه في طرابلس، شهدت طريق البولفار اشكالا بسبب التدافع على تعبئة مادة البنزين امام احدى محطات الوقود.