لبنان

الرئيس بري استقبل السفير الايراني

Lebanon 24
10-07-2021 | 05:48
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استقبل رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية في لبنان الدكتور محمد جلال فيروزنيا حيث جرى عرض للاوضاع العامة في لبنان والمنطقة والعلاقات الثنائية بين البلدين .
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نبيه بري

السفير الايراني

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