حريق في خراج ميس الجبل يتسبب بعدد من الانفجارات

أدى حريق في محلة المنارة في خراج بلدة ميس الجبل بالقرب من الحدود اللبنانية - الفلسطينية المحتلة، إلى انفجار ثمانية ألغام من مخلفات العدو الإسرائيلي حتى الساعة، وتعمل فرق من فوج الإطفاء من الجهة اللبنانية على السيطرة عليه وإخماده.