لبنان

حريق في خراج ميس الجبل يتسبب بعدد من الانفجارات

Lebanon 24
10-07-2021 | 06:25
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أدى حريق في محلة المنارة في خراج بلدة ميس الجبل بالقرب من الحدود اللبنانية - الفلسطينية المحتلة، إلى انفجار ثمانية ألغام من مخلفات العدو الإسرائيلي حتى الساعة، وتعمل فرق من فوج الإطفاء من الجهة اللبنانية على السيطرة عليه وإخماده.
المصدر: الوكالة الوطنية
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ميس الجبل

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