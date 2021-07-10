قاسم هاشم: السؤال عن المليون ليتر مازوت التي وزعتها منشآت الزهراني في غير مكانه

صرح عضو كتلة التنمية والتحرير النائب الدكتور قاسم هاشم بما يلي :

السؤال عن المليون ليتر مازوت التي وزعتها منشآت الزهراني في غير مكانه وكان الحري بالبعض الاشادة بالادراة التي تحركت لانقاذ المستشفيات ومصالح المياه وحتى مطار بيروت وغيرها من الموءسسات وحتى مولدات البلدات والقرى والتي حلت مكان شركة كهرباء لبنان حيث يحصد اللبنانيون العتمة بسبب السياسات التي اعتمدت ولان الاضاءة على الايجابيات تشكل حافزا ودافعا لنجاح الافراد والمؤسسات فان ما تقوم به منشآت الزهراني لتلبية حاجات الناس في كل القطاعات يستحق التقدير ونأمل ان يكون نجاح اي مؤسسسة نموذجا يحتذى لتستقيم الامور بشكل امور البلاد والعباد