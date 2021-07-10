لبنان

الجيش ينفي هذا الخبر المتعلق بانفجار بيروت

Lebanon 24
10-07-2021 | 13:28
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صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه البيان الآتي:

نشر أحد المواقع الالكترونية خبراً يزعم حصول لقاء بين المحقق العدلي في جريمة انفجار المرفأ وقائد الجيش العماد جوزاف عون في اليرزة.
يهمّ قيادة الجيش أن تنفي صحة هذا الخبر بتفاصيله كافة، وتؤكد أن المؤسسة العسكرية جاهزة في أي وقت للتعاون مع القضاء وتزويده بكل ما يطلبه من معلومات ومعطيات تساعد في التحقيق وكشف الحقيقة.
وتجدد دعوتها إلى وجوب توخي الدقّة في نشر أخبار تتعلق بالمؤسسة العسكرية والعودة إلى المعنيين للاستفسار حول أي خبر قبل نشره، علماً أن جميع أخبار المؤسسة وضمناً استقبالات قائد الجيش تُعمم عبر بيانات تصدر عن الجيش وتُنشر عبر صفحاته على وسائل التواصل الاجتماعي.
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