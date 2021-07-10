لبنان

الحزب الديموقراطي: كل موقف خارج بيان لقاء خلدة يعبر عن صاحبه

Lebanon 24
10-07-2021 | 06:30
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 رفضت مديرية الإعلام في "الحزب الديموقراطي اللبناني" في بيان اليوم، "تعليقا على البيان الذي أصدرته أمس عائلتا الشهيدين البطلين رامي سلمان وسامر ابي فراج يعبران فيه عن وجع وألم وحرص نتفهمهم بشكل كامل، تداول أي موضوع يتعلق بعائلتي الشهيدين عبر الوسائل الاعلامية من أي جهة".

وقالت: "حرصا منا على الأمانة التي يحملها الأمير طلال ارسلان، فهو المولج الوحيد بالبحث في أي موضوع يتعلق بالشهيدين البطلين مع عائلتيهما اللذين يحتلان المرتبة الأولى لدى أرسلان".

وأكدت "مضمون البيان الصادر عن لقاء خلدة ومحتوياته كافة، والذي يشد على الحرص على معالجة الأمور كافة تحت سقف القانون والأعراف المعمول بها لدى طائفة الموحدين الدروز".

وشددت على "اعتبار كل موقف يصدر خارج نص البيان الصادر عن لقاء خلدة وخريطة الطريق التي اتفق عليها، يعبر عن وجهة نظر صاحبه ولا يلزم اللقاء بشيء".

وختمت: "نرحب بمصالحة الأمس في بلدة دميت - الشوف، ونؤكد التزام الجميع التهدئة والتمسك بثقافة الحوار والانفتاح في كل المواضيع في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد بعامة والجبل بخاصة، وعدم السماح لأي كان باستغلال أي وضع لا يمت الى الاستقرار والتهدئة ووحدة أبناء الجبل".
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