لبنان

اتحاد العمال شمالًا: لإنصاف عمال منشآت نفط طرابلس والزهراني

Lebanon 24
10-07-2021 | 06:34
A-
A+
Doc-P-841468-637615209383345660.jpg
Doc-P-841468-637615209383345660.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
 أكد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال عضو هيئة المكتب التنفيذي للاتحاد العمالي العام شعبان عزت بدرة، "دعم ما ورد في الكتاب الذي وجهه مجلس نقابتي المصفاة في طرابلس والزهراني إلى كل من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال والى رئيس الاتحاد العمالي العام".

ودعا الى "انصاف المستخدمين في المنشآت وتلبية حقوقهم المشروعة ودعوتهم لعدم توقف تفريغ وتوزيع المازوت إلى السوق المحلي بالنظر إلى أهمية إيصال هذه المادة إلى حيث يجب أن تصل خصوصا وانه يفترض في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن أن تشكل مادة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها"، مناشدا المعنيين "ضرورة التدخل فورا لإيجاد الحل المناسب والسريع لهذا التوقف".

ولفت بدرة الى أن "العاملين في منشآت النفط ورغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد قاموا بواجبهم على أكمل وجه بهدف إيصال هذه المادة الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها إلى كل المؤسسات وفي مقدمتها المستشفيات والأفران والمولدات الكهربائية وقطاعات النقل كافة، ووجهوا كتابا للمراجع المختصة للمطالبة بإنصافهم في حقوقهم المشروعة بعدم توقف تفريغ وتوزيع المازوت إلى السوق المحلي".

وشدد على أن "اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال يضم صوته إلى أصوات المستخدمين ويدعو الوزير المختص ورئيس الاتحاد العمالي العام إلى التدخل بسرعة لحثهم على إيجاد الحل المناسب بأقصى سرعة، علما ان استمرار الوضع على ما هو عليه وعدم التجاوب مع المطالب المحقة والمشروعة للمستخدمين في مؤسسات النفط سيدفعهم مدعومين من الطبقة العاملة إلى التحرك دعما لحقهم في توفير أبسط حقوقهم في مرحلة تنهار فيها مقومات الاستمرار في الحياة".
المصدر: الوكالة الوطنية
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
13:39 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:58 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:45 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:18 | 2021-07-10 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:07 | 2021-07-09 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
08:38 | 2021-07-10
08:21 | 2021-07-10
08:08 | 2021-07-10
08:07 | 2021-07-10
08:05 | 2021-07-10
08:05 | 2021-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website