اتحاد العمال شمالًا: لإنصاف عمال منشآت نفط طرابلس والزهراني

أكد رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال عضو هيئة المكتب التنفيذي للاتحاد العمالي العام شعبان عزت بدرة، "دعم ما ورد في الكتاب الذي وجهه مجلس نقابتي المصفاة في طرابلس والزهراني إلى كل من وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الاعمال والى رئيس الاتحاد العمالي العام".ودعا الى "انصاف المستخدمين في المنشآت وتلبية حقوقهم المشروعة ودعوتهم لعدم توقف تفريغ وتوزيع المازوت إلى السوق المحلي بالنظر إلى أهمية إيصال هذه المادة إلى حيث يجب أن تصل خصوصا وانه يفترض في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها الوطن أن تشكل مادة استراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها"، مناشدا المعنيين "ضرورة التدخل فورا لإيجاد الحل المناسب والسريع لهذا التوقف".ولفت بدرة الى أن "العاملين في منشآت النفط ورغم كل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد قاموا بواجبهم على أكمل وجه بهدف إيصال هذه المادة الحيوية التي لا يمكن الاستغناء عنها إلى كل المؤسسات وفي مقدمتها المستشفيات والأفران والمولدات الكهربائية وقطاعات النقل كافة، ووجهوا كتابا للمراجع المختصة للمطالبة بإنصافهم في حقوقهم المشروعة بعدم توقف تفريغ وتوزيع المازوت إلى السوق المحلي".وشدد على أن "اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في الشمال يضم صوته إلى أصوات المستخدمين ويدعو الوزير المختص ورئيس الاتحاد العمالي العام إلى التدخل بسرعة لحثهم على إيجاد الحل المناسب بأقصى سرعة، علما ان استمرار الوضع على ما هو عليه وعدم التجاوب مع المطالب المحقة والمشروعة للمستخدمين في مؤسسات النفط سيدفعهم مدعومين من الطبقة العاملة إلى التحرك دعما لحقهم في توفير أبسط حقوقهم في مرحلة تنهار فيها مقومات الاستمرار في الحياة".