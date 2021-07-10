لبنان

"ملكة الحموي" تتدهور صحتها... والكهرباء هي السبب

Lebanon 24
10-07-2021 | 10:00
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جاء في موقع "سكاي نيوزعربية"
 
على الرغم من المبادرات الإنسانية التي وفرت كافة مستلزمات الأجهزة المولدة للكهرباء، لوالد الطفلة اللبنانية ملكة الحموي، التي عرفت إعلاميا بـ"طفلة الأوكسجين"، والتي بحاجة للتيار الكهربائي لتشغيل جهاز يساعدها على التنفس، فإن صحتها تدهورت، مع حاجتها إلى المزيد من جرعات الأوكسجين.

وفي حديث مع والد لطفلة، فاروق الحموي، قال لموقع "سكاي نيوز عربية"، إن وضع ابنته "بدأ يميل إلى التحسن، خاصة بعد تأمين التيار الكهربائي، إنما وبحسب رأي الطبيب المعالج، فقد أثرت الفترة التي انقطعت فيها الكهرباء سلبا على العلاج".

وأضاف: "تضاعفت فترة العلاج وامتدت إلى 6 أشهر متتالية مع جهاز الأوكسجن، إضافة إلى كمية لا بأس بها من عقاقير العلاج التي لم أتمكن من تأمينها بسبب انقطاع الأدوية وإقفال الصيدليات في معظم المناطق اللبنانية، علما أنه تم تأمين جزء منها من منطقة جنوب لبنان".

ونوه والد الطفلة بالمبادرات الإنسانية التي وصلته من كل مناطق لبنان "من دون استثناء"، وقال: "كشفت هذه الأزمة أن الشعب اللبناني متماسك ومتعاون مع بعضه البعض، مهما اختلفت طوائفه".

وتعيش ابنة السنوات الثلاث ملكة الحموي، التي ولدت مع مرض الربو الذي تشتد أزماته في فصل الصيف، مع والدها ووالدتها وجديها المريضين، فالجدة مصابة بالربو والجد يعاني من مشاكل في القلب، في ظل ظروف صعبة جدا.

ويقول والد الطفلة (25 سنة): "أنا المعيل الوحيد لعائلتي.. كنت أعمل بطلاء الأثاث، واليوم توقفت عن عملي بسبب إقفال المحل".

وكان المنشور الذي ظهر فيه والد الطفلة وهي بين ذراعيه قد استفز غالبية الشعب اللبناني بمختلف أطيافه وطوائفه، تضامنا مع مشهد الطفلة المصابة بالربو، خاصة مع صرخات الأب وهو يطلب النجدة.
المصدر: سكاي نيوز عربية
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