أسامة سعد: عدم رفع الحصانات جريمة متمادية

غرد الأمين العام للتنظيم الشعبي الناصري النائب الدكتور أسامة سعد على تويتر قائلا:" 4 آب يختصر جرائم كل السلطات...عدم رفع الحصانات من الجرائم المتمادية لهذه السلطات...أنتم سلطات الانهيارات والجرائم والتبعية...الشعب حر...الشعب غاضب...الشعب يريد التغيير."#جريمة_4آب#رفع_الحصانات#انفجار_مرفأ_بيروت"