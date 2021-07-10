"ضبط 43 قطعة سلاح" عند الحدود الجنوبية!...هذا ما أعلنه أدرعي

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في منشور على تويتر عن "إحباط محاولة تهريب أسلحة على الحدود مع لبنان وضبط 43 قطعة سلاح".



وأضاف أدرعي أن الجيش رصد الليلة الماضية مشتبه فيهم ينقلون حقائب من لبنان إلى داخل "الأراضي الإسرائيلية" (فلسطين المحتلة) قرب قرية الغجر الحدودية.