خبر يتعلق بالتلقيح في السجون...هذا هو مصير السجناء

أطلقت اليوم، المرحلة الثانية من حملة تلقيح نزلاء السجون من سجن رومية المركزي، في إطار هبة من مؤسسة الوليد بن طلال الانسانية، تنفذها وزارة الداخلية والبلديات بالتعاون مع جامعة LAU، للحد من تفشي وباء كورونا داخل السجون.أشرف على هذه العملية رئيس لجنة الطوارىء لرفع حال التأهب في السجون اللبنانية المكلف بمتابعة شؤون السجون في وزارة الداخلية والبلديات العميد فارس فارس، قائد سرية السجون المركزية العقيد ماجد الأيوبي، الدكتور سعد الزين من جامعة LAU وممثلون بمنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمة "أطباء بلا حدود".وأشار فارس الى أن "حوالى 500 سجين تلقوا اللقاح اليوم في سجن روميه، والحملة ستستكمل في الأيام المقبلة في سجني زحله والقبة في طرابلس، لتشمل بعد ذلك كل السجناء والموقوفين في النظارات كافة الراغبين بتلقي اللقاح وفقًا لجداول تعدها وزارة الداخلية".