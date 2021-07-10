وقفة احتجاجية للتحالف الوطني الشيوعي في شحيم

نفذت "منظمة الحزب الشيوعي اللبناني" والتحالف الاجتماعي - شحيم، مقابل خلية مسجد أبو بكر الصديق، وقفة احتجاجية على سوء الأوضاع المعيشية، شارك فيها رئيس بلدية شحيم احمد فواز، ابراهيم منصور عن الجماعة الاسلامية، المسؤول عن "المؤتمر الشعبي" في الشوف غازي عويدات، عضو المجلس البلدي في شحيم سمير الحجار وعدد من مسؤولي الشيوعي والأحزاب في المنطقة.وألقى مسؤول الحزب الشيوعي في شحيم بسام الحجار كلمة ترحيبية، مشيرا الى ان "الاعتصام الذي يقيمه التحالف الإجتماعي في شحيم، هو إحتجاج على الأوضاع"، منددا ب"التدخلات الأجنبية في لبنان، والتي آخرها ان يقرر سفراء الدول الاجنبية في لبنان، كيفية تشكيل الحكومة ومن يكون رئيسها".وتحدث نزار جوهر فواز بإسم التحالف، فأكد انه "من حقنا ان نعيش حياتنا بعزة وكرامة، ولن نرضى بحياة الذل والقهر والحرمان ولن نترك لزناديق السياسة حق التحكم بأقدار ومستقبل اولادنا".وأضاف:"لن تكم افواهنا بعد اليوم حتى لو صمتت آذانكم، وسنصرخ بأعلى صوتنا لنحصل على حقوقنا المشروعة، ولن نقبل ان نكون بعد اليوم وقود معارك أهل السلطة لتحقيق مكسب هنا وفوز هناك، ولن نجوع ولن نموت على ابواب المستشفيات، ليتقاسموا الحصص الوزارية على حساب مصالح الشعب وأمنه الغذائي والاجتماعي."ودعا إلى "انتفاضة شعبية لاستعادة الحقوق المشروعة بكل الطرق المتاحة".