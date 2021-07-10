لبنان

بهية الحريري تطالب بملاحقة أصحاب مولدات يفرضون تسعيرة بالدولار في صيدا

Lebanon 24
10-07-2021 | 13:49
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طالبت النائب بهية الحريري الجهات الرسمية المعنية والقوى الأمنية بـ"وضع حد لتفلت بعض أصحاب المولدات الكهربائية في مدينة صيدا والجوار من الإلتزام بالتسعيرة الرسمية لبدل الاشتراك الشهري ومحاولة بعضهم استغلال حاجة الناس وفرض تسعيرة بالدولارعلى ابناء صيدا العائدين من بلاد الانتشار لتفقد الاهل في المدينة والجوار وبما يتجاوز بكثير قيمة بدل الاشتراك للمقيمين ".
واعتبرت الحريري في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي ان " مثل هذه الممارسات غريبة عن قيم اهالي صيدا والجوار الذين كانوا ولايزالون نموذجًا ومثالا وطنيا في التكافل وليس هناك في صيدا مقيم ومغترب لاننا كنّا وسنبقى اسرة واحدة في السراء والضراء". 
وأضافت الحريري "اننا اذ ندين ونرفض مثل هذه التصرفات ، ندعو الجهات الرسمية المعنية والقوى الأمنية لوضع حد لها وملاحقة كل من تسول له نفسه استغلال حاجة الناس لهذه الخدمات الأساسية  . ونؤكد اننا لن نسكت عن هذا الأمر كما لن نتوقف عن متابعة قضايا الناس والعمل قدر الإمكان على التخفيف عنهم في هذه المرحلة الصعبة" .
وكانت الحريري تواصلت مع عدد من الأجهزة الأمنية مطالبة بملاحقة كل صاحب مولدات عاملة في مدينة صيدا والجوار لا يلتزم بالتسعيرة الرسمية او يفرض تسعيرة اشتراك بالدولار الأميركي على مشتركين لديه.
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