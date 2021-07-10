مصدر أمني ينفي وقوع هذه الجريمة

نفى مصدر أمني لـ "لبنان 24" ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن جريمة مروعة وقعت اليوم صباحا في العاصمة بيروت وذهب ضحيتها 7 أشخاص من السوريين المقيمين في لبنان، وحسب المصدر الأمني ان الرواية المنتشرة هي من نسج الخيال ولا صلة لها بعالم الواقع.