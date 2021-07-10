لبنان

قطع الطريق امام شركة كهرباء صيدا والبزري يحذر من هبوب العاصفة الشعبية

Lebanon 24
10-07-2021 | 14:56
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عمد عدد  من المحتجين في "حراك صيدا"،  على قطع الطريق قرب شركة كهرباء في المدينة  بحاويات النفايات، إحتجاجا على الانقطاع التام للتيار الكهربائي منذ يومين عن كامل أحياء المدينة، وبدء تقنين مياه الشرب اضتقة الى الارتفاع الجنوني للدولار و تردي الأوضاع الاقتصادية والمعيشية .
الى ذلك ادلى الدكتور عبد الرحمن البزري بتصريح جاء فيه:

وها نحنُ وبعد توالد الأزمات كالفطر المسموم نُحذّر من التداعيات الخطيرة لفقدان أو انقطاع العديد من أصناف الأدوية العادية ومنها الأساسية على وجه الخصوص إضافة إلى التدنّي الشديد في نسبة اللقاحات الروتينية عند الأطفال رغم جهود كل من دائرة الطب الوقائي في وزارة الصحة، والجمعية اللبنانية لطب الأطفال لتأمين هذه اللقاحات في العديد من العيادات الخاصة ومراكز الرعاية الصحية الأولية... ومع كل هذه الجهود ما زال المواطن يدفع الثمن غالياً من مقومات حياته نتيجة لعقودٍ طويلة من سوء الإدارة والفساد وغياب المسؤولية والرؤى المستقبلية.

وختم البزري مخاطباً المسؤولين بقوله:

العاصفة الشعبية آتية لا ريبَ فيها.

سفينة النجاة هي سفينة الشعب التي طُردتم منها...

أفلا تُبصرون... أفلا تسمعون... أفلا تعقلون...

اللهم فاشهد أني قد بلّغت
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