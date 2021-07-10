بعد معاناته بسبب تقنين الكهرباء...هذا ما أعلنه مستشفى الحريري

نفت إدارة مستشفى رفيق الحريري الجامعي في بيان اليوم، "ما يتداول في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن وفيات في المستشفى نتيجة انقطاع الكهرباء"، وتؤكد أن "لا صحة لهذه المعلومات، وأن المولدات المقدمة هبة من الوكالة الفرنسية للتنمية عبر اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومن دولة النرويج، تعمل بشكل جيد وتلبي حاجات المستشفى".وقالت: "زود المستشفى اليوم، بتوجيه من الرئيس المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، كمية من المازوت تكفيه أسبوعا وتساعده في الاستمرار بواجباته تجاه المرضى والمواطنين، من دون أن يضطر إلى إغلاق بعض أقسامه".أضافت: "عانى مستشفى رفيق الحريري الجامعي، كما باقي المستشفيات الحكومية وغير الحكومية، تقنينا شديدا في الكهرباء وصل إلى أكثر من 21 ساعة في اليوم، مما استدعى استخدام سبعة مولدات موجودة في المستشفى، من ضمنها المولد الذي يغذي برادات لقاحات كوفيد-19، بعد أن استهلك المخزون الذي كان يكفي في العادة شهرا ونصف شهر خلال الفترة الماضية".وختمت: "المستشفى، إذ يرحب بكل دعم ومساعدة لمواجهة خطر انقطاع التيار بشكل كلي عن المستشفى، يكرر طلبه من وزير الطاقة الموافقة على استثناء المستشفى من التقنين القاسي للكهرباء، حتى يتمكن المواطن من إيجاد الأمان والرعاية اللازمة للحفاظ على سلامته".