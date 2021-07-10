الأحدب: كل نائب يرفض رفع الحصانة شريك بالجرم

غرد النائب السابق مصباح الأحدب عبر حسابه في "تويتر": "كل نائب لا يوافق على رفع الحصانة عن كل المطلوبين في جريمة المرفأ، هو شريك بالجرم وتجب محاسبته. ما جرى في المرفأ جريمة كبرى ولا يحق لمجلس النواب طمسها وحماية المتهمين".