لبنان

الأحدب: كل نائب يرفض رفع الحصانة شريك بالجرم

Lebanon 24
10-07-2021 | 08:03
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غرد النائب السابق مصباح الأحدب عبر حسابه في "تويتر": "كل نائب لا يوافق على رفع الحصانة عن كل المطلوبين في جريمة المرفأ، هو شريك بالجرم وتجب محاسبته. ما جرى في المرفأ جريمة كبرى ولا يحق لمجلس النواب طمسها وحماية المتهمين".
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مصباح الأحدب

الحصانة

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