غادرت منزلها ولم تعد... هل تعرفون عنها شيئا؟

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات العامّةالبلاغ التالي:بناءً على إشارة القضاء المختص، تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الداخلي صورة القاصر المفقودة:جنى غسان يوسف نابلسي (مواليد عام 2006، لبنانية)التّي غادرت بتاريخ 8-7-2021 منزل ذويها الكائن في بلدة ضهر العين في قضاء الكورة، ولم تعُد حتّى الساعة.لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أي معلومات عنها أو عن مكانها، الاتصال بمخفر ضهر العين في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 415463-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات.