الفصائل وأصحاب المولدات في مخيم البداوي يوحدون تسعيرة الاشتراك

أعلنت الفصائل الفلسطينية واللجنة الشعبية في مخيم البداوي، في بيان، أنه "بعد الإجتماع مع أصحاب مولدات الكهرباء الخاصة في مقر اللجنة الشعبية تم الإتفاق على القيام بجولة على المولدات الموجودة في طرابلس ومحيط المخيم، وتبين أن تسعيرة الأمبير الواحد تتراوح بين خمسة وسبعين ألفا ومئة ألف ليرة لبنانية، حسب ساعات التغذية وساعات التقنين، وتمت مقارنة ذلك مع المولدات في المخيم".وأضاف البيان: "بناء على دراسة موضوعية تبين أن تسعيرة الأمبير الواحد في المخيم في شهر حزيران 2021 هو تسعين ألف ليرة، وعليه يلتزم أصحاب المولدات بهذه التسعيرة ويدفع الأهالي بدل الإشتراك الشهري حسب الجدول التالي: 1 أمبير 90 ألف ليرة، 2 أمبير 180 ألف ليرة، 3 أمبير 270 ألف ليرة، 4 أمبير 360 ألف ليرة، 5 أمبير 450 ألف ليرة و10 أمبير 900 ألف ليرة".ويأتي هذا الإتفاق بعد سلسلة تحركات إحتجاجية شهدها المخيم، رفضا لقرار أصحاب المولدات رفع تسعيرة الإشتراك.