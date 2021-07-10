قطع الطريق لبعض الوقت أمام محطة المياه في مركبا

أشعلت مجموعة أشخاص من أبناء بلدة مركبا عدداً من الإطارات أمام محطة المياه على طريق عام مركبا - بني حيان، وقطعت الطريق لبعض الوقت، "احتجاجًا على الانقطاع الدائم للمياه والأوضاع الاقتصادية الصعبة". ومن ثم أعادت فتحها، مع الإبقاء على التجمع والاعتصام أمام المحطة.