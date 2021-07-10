لبنان

التوحيد العربي: للتمسك بسلامة الجبل والالتزام بالهدوء والطمأنينة

Lebanon 24
10-07-2021 | 08:51
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دعت أمانة الإعلام في حزب "التوحيد العربي" في بيان، إلى "التعقل عند مقاربة الامور الداخلية ومعالجة الأمور بحكمة وبمزيد من الوعي والتبصر".

وحيا البيان "دماء الشهيدين رامي سلمان وسامر أبي فراج"، مشددًا على "ضرورة التمسك بالكامل بمضمون ما تم الإجماع عليه في اللقاءات التي انعقدت في هذا الإطار، وتحديدًا في لقاء خلدة، الذي أكد معالجة كل الأمور وفق المسارات القضائية والأعراف المعمول بها في طائفة المسلمين الموحدين الدروز".

وأكد "ضرورة التمسك بسلامة الجبل والالتزام بالهدوء وتوفير الطمأنينة في ظل الظروف القاسية التي تمر بها البلاد بعامة والجبل بخاصة، بما يحقق سلامة الجميع وحفاظا على وحدة أبناء الجبل".
المصدر: الوكالة الوطنية
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