لبنان

توضيح حول ما حصل في برجا بشأن قطع الكهرباء عن "المخفر"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
10-07-2021 | 09:05
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أوضح أحد أصحاب "مولدات الإشتراك" في بلدة برجا – إقليم الخروب، تفاصيل ما نشره "لبنان24" يوم أمس، بشأن قيامه (أي صاحب المولد) بقطع الكهرباء عن مخفر قوى الأمن الداخلي في البلدة.
 
وقال السيد وائل سعد في اتصال مع "لبنان24" إنه "لم يعمد إلى قطع الكهرباء عن المخفر لوحده الكائن ضمن سراي برجا، بل إنه أبلغ البلدية بأنه سيلغي اشتراك المولد مع السراي بأكمله، نظراً لعدم وجود قدرة لديه على استمرار مدّ ذلك المجمع الحكومي بالكهرباء مجاناً، وسط ارتفاع أسعار المحروقات والمازوت بشكل خاص". 
 
ويضمّ سراي برجا مركز البلدية ومكاتب دائرة النفوس والمخفر ومركز الدفاع المدني، فضلاً عن مركز للأمن العام قيد التجهيز. 
 
وأشار سعد إلى أنه "لم يستهدف مخفر قوى الأمن دون سواه"، كما أكد أن "خطوته الأخيرة لا تتعلق بمسألة توقيف أحد العاملين لديه كما قيل".
 
إلى ذلك، علم "لبنان24" من مصادر رفيعة المستوى في قوى الامن الداخلي أن قيادة الدرك أصبحت بعلم بالأمر، وهي تتابع الموضوع.
المصدر: خاص "لبنان 24"

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