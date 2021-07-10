أزمة المحروقات مدار بحث بين رؤساء بلديات قضاء صور ونواب القضاء

عقد رؤساء بلديات قضاء صور اجتماعًا طارئًا، في حضور النائبين علي خريس وعناية عز الدين، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور حسن دبوق، مسؤول مكتب الشؤون البلدية والإختيارية المركزي في حركة "أمل" بسام طليس، مسؤول العمل البلدي في "حزب الله" - المنطقة الاولى علي الزين، ومسؤول مكتب الشؤون البلدية والإختيارية في إقليم جبل عامل محمد حرقوص.وتناول المجتمعون "أزمة المحروقات، لاسيما مادتي البنزين والمازوت وانعكاسهما على الخدمات العامة للمواطنين، وجرى النقاش في تنظيم آلية تأمين مادة المازوت بالسعر الرسمي من منشأة الزهراني أو عبر شركات التوزيع، من أجل تشغيل محطات ضخ المياه التي توقف معظمها عن العمل بسبب فقدان مادة المازوت".ودعا النائب خريس خلال اللقاء إلى "تضافر كل الجهود وإعلان حالة طوارئ لنتمكن من تجاوز الأزمة"، وشدد على "ضرورة أن تأخذ الأجهزة الأمنية دورها في مكافحة احتكار المحروقات".وأكدت النائبة عز الدين أن "الأزمات التي نعيشها هي نتيجة الجشع والطمع والتخلي عن المسؤولية من قبل المؤسسات المعنية"، رافضة "سوق التهم بحق منشأة الزهراني التي توزع المازوت للمناطق اللبنانية كافة".من ناحيته، كشف طليس عن "لقاء مشترك في مطلع الأسبوع المقبل سيعقد على مستوى مكتب البلديات المركزي في حركة أمل وحزب الله لمناقشة الاقتراحات التي سترفع من قبل البلديات لحل أزمة المحروقات".ودعا الزين الجميع إلى "التحلي بالمسؤولية لمواجهة الأزمة الراهنة، وسنعمل سويًّا في حزب الله وحركة أمل على إيجاد الحلول في المرحلة المقبلة".وأكد دبوق أن اللقاء سينبثق منه لجنة لصياغة الاقتراحات لتقدم إلى اللقاء المركزي المشترك.