إحباط عملية سرقة كابلات كهرباء لشبكة قاديشا في الكورة

تمكن عناصر من شرطة بلدية فيع ومجموعة من شباب بلدة دده، من إحباط عملية سرقة كابلات كهرباء عائدة لشبكة قاديشا على الطريق بين بلدتي فيع ودده- بترومين.



وقد تمكن اللصوص من الفرار تاركين وراءهم كابلات مقطوعة كانوا يحاولون سرقتها. وحضرت عناصر من القوى الأمنية للكشف على الموقع، وفتحت تحقيقًا بالحادثة.