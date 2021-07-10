لبنان

قذائف مرمية في حاوية نفايات... اليكم التفاصيل

Lebanon 24
10-07-2021 | 09:55
A-
A+
Doc-P-841505-637615332456427972.jpg
Doc-P-841505-637615332456427972.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
صدر عن المديرية العامّة لِقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّة
البلاغ التّالي:

عُثِر عند السّاعة التاسعة من قبل ظهر اليوم 10-7-2021، على قذائف مرمية في حاوية نفايات بالقرب من محلّة "سوق الأحد" في منطقة الأشرفية–بيروت.
على الفور حضرت إلى المكان دوريات من فصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت ومكتب الحوادث المركزي في وحدة الشرطة القضائية، وضربت طوقاً أمنياً حول المكان.
وبعد الكشف من قِبَل خبير المتفجرات، تبيّن أنّ عددها /5/ قذائف "إنيرغا" و /4/ ألغام مضادّة للأفراد مع صواعق تفجير عائدة لها، وهي غير معدّة للتفجير، وقد جرى ضبطها من قِبل الخبير المذكور.
التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.
 
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
09:58 | 2021-07-10
11:10 | 2021-07-10
10:52 | 2021-07-10
10:45 | 2021-07-10
10:26 | 2021-07-10
10:18 | 2021-07-10
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website