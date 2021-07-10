قذائف مرمية في حاوية نفايات... اليكم التفاصيل

صدر عن المديرية العامّة لِقوى الأمن الدّاخلي – شعبة العلاقات العامّةالبلاغ التّالي:عُثِر عند السّاعة التاسعة من قبل ظهر اليوم 10-7-2021، على قذائف مرمية في حاوية نفايات بالقرب من محلّة "سوق الأحد" في منطقة الأشرفية–بيروت.على الفور حضرت إلى المكان دوريات من فصيلة الأشرفية في وحدة شرطة بيروت ومكتب الحوادث المركزي في وحدة الشرطة القضائية، وضربت طوقاً أمنياً حول المكان.وبعد الكشف من قِبَل خبير المتفجرات، تبيّن أنّ عددها /5/ قذائف "إنيرغا" و /4/ ألغام مضادّة للأفراد مع صواعق تفجير عائدة لها، وهي غير معدّة للتفجير، وقد جرى ضبطها من قِبل الخبير المذكور.التحقيق جارٍ بإشراف القضاء المختص.