لبنان

باسيل: على الحريري تخطّي المشاكل الخارجية.. ومن أراد حرق العهد إنّما حرق البلاد

Lebanon 24
10-07-2021 | 04:58
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شدّد رئيس "التيار الوطني الحر"، النائب جبران باسيل، على أنّ "إذا أردنا أن ننتظر "هوى الرئيس المكلف" (سعد الحريري) نكون نتفرّج على النحر اليومي للبنان"، معتبراً أنّه "من أراد حرق العهد إنما حرق البلاد بأكملها". 

وفي حديث مطوّل لموقع "tayyar.org" قال باسيل: "نحن نناشده منذ أن كُلّف بأن يؤلّف، وفعلاً اليوم عناصر التأليف باتت متوافرة، ونحن ذلّلنا كل عقبات التشكيل الداخلية وعلى حسابنا".
وأضاف: "على سعد الحريري تخطّي المشاكل الخارجية حتى نلاقيه، ونحن لن نختار يوماً الخارج على حساب الداخل، ولكن اذا كان كل ما قمنا به غير كاف بالنسبة اليه لتذليل المشكلة الخارجية و"مقرر يعتذر" فلماذا يقوم بذبح البلد ويسهم في نزيفه أكثر فأكثر؟ ومن أراد حرق العهد إنما حرق البلاد بأكملها".
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