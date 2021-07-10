لبنان

الجيش يقف الى جانب الأهالي في طرابلس (صورة)

Lebanon 24
10-07-2021 | 17:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه وبعد انقطاع المياه في منطقة التبانة في طرابلس عمد الجيش الى تزويد اهالي المنطقة بالمياه.
 
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