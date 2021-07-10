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لبنان
الجيش يقف الى جانب الأهالي في طرابلس (صورة)
Lebanon 24
10-07-2021
|
17:07
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أفادت مندوبة "لبنان 24" انه وبعد انقطاع المياه في منطقة التبانة في طرابلس عمد الجيش الى تزويد اهالي المنطقة بالمياه.
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