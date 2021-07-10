يعقوبيان: الحلول موجودة وقابلة للتنفيذ إذا قررنا الوصول إلى بيئة نظيفة وهواء نقي

عقدت نائبة "تحالف وطني" المستقيلة بولا يعقوبيان مؤتمرا صحافيا، بمشاركة عضو لجنة البيئة في التحالف المهندس زياد أبي شاكر، في مركز التحالف في سن الفيل، خصص لشرح مزايا وفوائد تركيب جهاز Cyclone Separator على فوهات عوادم المولدات من أجل تنقية الهواء في العاصمة بيروت.وقالت يعقوبيان: "بعدما أصبح البحث عن حل لتأمين الطاقة الكهربائية ضرورة في ظل التقنين الكبير الحاصل في مدينة بيروت بسبب أزمة المحروقات الضخمة، باتت الحلول موجودة وقابلة للتنفيذ، إذا قررنا الوصول إلى بيئة نظيفة وهواء نقي".وشكرت لمحافظ بيروت مروان عبود "القرار الصادر من قبله الذي يقضي بضرورة تركيب الجهاز على فوهات العوادم". كما شكرت لكريم غندور صاحب شركة metsenergy "أول الداعمين والمباشرين بتنفيذ الحل الذي يقضي بتركيب cyclone separator في المولدات الموجودة، وذلك بهدف التخفيف من نسبة التلوث الهوائي الناتج منها وتنقية الهواء في العاصمة".وختم المؤتمر بعرض المهندس أبي شاكر كيفية استعمال الcyclone separator وفوائده وتأثيره على الهواء والبيئة، قائلًا: "إن هذه التقنية بسيطة ويمكن تصنيعها محليا وبتكلفة متواضعة وقليلة الصيانة، كما أنها لا تستهلك أي طاقة كهربائية"، مضيفا أن "جهاز cyclone separator يفصل الجزيئات الصلبة بحجم 10 ميكرومتر أو أكتر مما يوصلنا الى نتيجة جيدة نوعا ما".