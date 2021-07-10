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لبنان
كورونا في لبنان...أكثر من 300 إصابة جديدة وهذا عدد الوفيات
Lebanon 24
10-07-2021
|
10:26
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أعلنت وزارة الصحة العامة تسجيل 327 إصابة جديدة بكورونا وحالتي وفاة في الساعات الـ24 الماضية.
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