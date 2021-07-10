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لبنان
أوجيرو تعلن عن عطل جديد..
Lebanon 24
10-07-2021
|
11:10
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أعلنت شركة اوجيرو ان عطلاً كهربائياً طرأ على سنترالات دير العشاير، مزرعة الشوف، ببنين، بيت الدين، القصر، دنبو، كفركوك، كفريا، كفرعمي ومجدل المعوش بسبب الضغط على المولدات ما أدى إلى توقف خدماتنا ضمن المناطق المذكورة وعدد من المناطق المجاورة. باشرت فرقنا الفنية العمل على متابعة الموضوع.
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