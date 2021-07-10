ماذا في تقرير مستشفى الحريري اليوم؟

أعلن مستشفى رفيق الحريري الجامعي، في تقريره اليومي عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، وجود حالتين حرجتين لديه.وجاء في التقرير:- عدد الفحوصات التي أجريت داخل مختبرات المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 311- عدد المرضى المصابين بفيروس كورونا الموجودين داخل المستشفى للمتابعة: 13- عدد الحالات المشتبه في إصابتها بفيروس كورونا خلال ال24 ساعة المنصرمة: 2- عدد حالات شفاء المرضى الموجودين داخل المستشفى خلال ال24 ساعة المنصرمة: 0- مجموع حالات شفاء مرضى من داخل المستشفى منذ البداية حتى تاريخه: 1201- عدد الحالات التي تم نقلها من العناية المركزة لوحدة العزل بعد تحسن حالتها: 1- عدد الحالات الحرجة داخل المستشفى: 2- حالات وفاة: 0وأشار المستشفى الى ان مركز لقاح كوفيد-19 داخله "بخدمتكم من الاثنين إلى الجمعة. رقم الهاتف 01832070 ورقم الواتساب 70056182".